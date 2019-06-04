Политика

Зеленский высказался о дефолте на УкраинеГазета.Ru 15:28

Ранее в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту. 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция.
Читать в источнике
с чего всё началось
По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба
 его администрации.
Известия18:58

Подробнее о событии

Зеленский назвал дефолт на Украине «слухами»

Московский Комсомолец15:52

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

RT на русском16:54

Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине

Комсомольская правда15:53

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

РИА Новости17:15

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

Росбалт15:29

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Газета.Ru15:28

Зеленский заявил, что слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с его позицией

ТАСС15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика

В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии ведется добыча, и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Здоровье

Препараты должны быть доступны для всех

Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика

Китай возмущен заявлениями США о событиях на площади Тяньаньмэнь

Заявление госсекретаря США Майка Помпео об одном из самых спорных моментов в современной китайской истории привело к серии упреков со стороны Пекина.
Обновлено в 12:24
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Гендиректор не считает Apple монополией

Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда

Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Экономика

В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество

Мытищи хотят войти в состав Москвы

Мытищи тесно связано с городом федерального значения Москвой географически, но и главное,что основной завод «Метровагонмаш» выпускает вагоны метро в первую очередь для Московского метрополитена, обеспечивая новыми вагонами Московский метрополитен со дня открытия первого участка Московского метрополитена в 1935 году.
Обновлено в 01:12
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне 2019 года

Швартовые испытания корабля противоминной обороны (тральщика) проекта 12700 "Владимир Емельянов" начнутся в июне 2019 года.
Обновлено в 19:28
Политика

На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги

Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Общество

Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян

Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено в 19:57
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Религия

В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве

В Русской православной церкви считают, что условия для визита папы римского Франциска в Москву сейчас отсутствуют.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»

Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:35
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Коломойский
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное