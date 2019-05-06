Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в ШереметьевеRT на русском 07:18

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек. Он отметил, что жизнь является высшей ценностью.

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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