Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в ШереметьевеRT на русском 07:18

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек. Он отметил, что жизнь является высшей ценностью.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с ЧП SSJ 100

Газета.Ru07:31

Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

Московский Комсомолец07:33

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

РБК07:33

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой SSJ 100

Коммерсантъ07:54

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Life.ru07:21

Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

ТАСС07:19

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

RT на русском07:18
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Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
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Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.
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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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Обновлено в 10:11
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В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
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Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично

За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
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Происшествия

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Анатолий Тимощук поздравил Петербург с чемпионством

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Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
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Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Происшествия

Глава СК РФ прибыл на место катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 03:59
Гаджеты

В продажу поступил Cubot Quest — самый тонкий защищенный смартфон

Обновлено в 07:23
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

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Происшествия

В Краснодаре задержали похитителей надгробий с городского кладбища

К краже оказались причастны трое молодых людей от 20 до 24 лет.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»

Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны на Android

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых популярных Android-смартфонов за прошедший апрель.
Обновлено в 07:04
Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
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Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Наука

Умеренные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смерти

Обновлено в 02:25
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
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Обновлено в 10:42
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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