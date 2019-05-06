Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в ШереметьевеRT на русском 07:18

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек. Он отметил, что жизнь является высшей ценностью.

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Происшествия В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Футбол Анатолий Тимощук поздравил Петербург с чемпионством Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук на своей странице «ВКонтакте» поздравил Северную столицу и ее жителей с победой команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Политика Лавров рассказал о разговоре с Помпео Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре задержали похитителей надгробий с городского кладбища К краже оказались причастны трое молодых людей от 20 до 24 лет.

Происшествия В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.

Шоу-бизнес Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево» Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».

Происшествия Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира «Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.

Происшествия Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета» Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны на Android Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых популярных Android-смартфонов за прошедший апрель.

Игры В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Происшествия Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

Гаджеты ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60 Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.

Гаджеты Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов Полмиллиона за чистку Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб.