Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:52
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду
После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике
Пять человек стали жертвами нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне мексиканского курорта Акапулько.
Обновлено в 01:38
Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Кино
Скончался актер Денис Кмит
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Культура
Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России
Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено 20 июля в 03:00
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Террористы обстреляли западные окрестности города Хама в Сирии
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Обновлено в 01:23
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Общество
СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета
Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить.
Обновлено в 02:29
Космос
«Протон-М» для запуска двух спутников связи отправлен на «Байконур»
Центр имени Хруничева отправил ракету-носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» на космодром «Байконур», расположенный в Казахстане, в рамках подготовки к запуску спутников Eutelsat 5 и MEV-1.
Обновлено в 02:16
Футбол
Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом".
Обновлено вчера в 12:12