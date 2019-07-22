Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с ПутинымГазета.Ru 19:52
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено в 21:16
Происшествия
Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии
В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 17:42
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено в 21:19
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Общество
В Новосибирске согласовали строительство первой в городе 45-этажки
Первый в городе 45-этажный дом высотой 150 метров главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал еще в конце 2017 года.
Обновлено в 12:25
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
F-35 не может достичь нужной боеготовности из-за фонаря кабины
F-35 не сможет достичь заявленной цели в 80% боеготовности в этом году.
Обновлено в 03:20
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Кино
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено в 18:13
Футбол
Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:32