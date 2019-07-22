Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

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