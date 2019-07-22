Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с ПутинымГазета.Ru 19:52

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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