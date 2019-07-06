Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможенКрасная весна 11:47
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости. «Просьба» украинского президента относится к главам Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.
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Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Энергетика
В России предложили распечатать Росрезерв
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 15:57
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено в 14:47
Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»
Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено в 06:25
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Хулиган распылил газ по периметру здания прокуратуры Петербурга
Неизвестный распылил газ по периметру здания прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга.
Обновлено в 09:58
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне
Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Ранее "Комсомольская правда" раскрыла гонорары российских юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях.
Обновлено в 10:10
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Общество
Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала
Корреспондент "Первого канала" Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Политика
В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда
Сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи, сообщил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 11:15
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.
Обновлено в 15:58