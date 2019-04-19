Политика

Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 годуLenta.ru вчера в 12:28

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перечислил грехи действующего главы государства Петра Порошенко. Трансляцию дебатов ведет на YouTube канал «112 Украина». Зеленский рассказал, что в 2014 году и сам поддерживал Порошенко, но теперь признает свою ошибку.
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Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

Lenta.ruвчера в 12:28

Зеленский: Пять лет назад я голосовал за Порошенко, но ошибся

РЕН ТВвчера в 12:28

Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко

РИА Новостивчера в 12:07

Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко

Life.ruвчера в 12:09

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко

Газета.Ruвчера в 12:08

Зеленский заявил, что идет на выборы, чтобы сломать существующую систему

ТАССвчера в 12:16

Зеленский: в 2014 году я голосовал за Порошенко. Я ошибся

REGNUMвчера в 12:14
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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