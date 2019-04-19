Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 годуLenta.ru вчера в 12:28

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перечислил грехи действующего главы государства Петра Порошенко. Трансляцию дебатов ведет на YouTube канал «112 Украина». Зеленский рассказал, что в 2014 году и сам поддерживал Порошенко, но теперь признает свою ошибку.

Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

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