Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президентаРоссийская газета 04:40

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

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