Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президентаГазета.Ru 05:41

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента. Рядом выполнял упражнения и глава его администрации Андрей Богдан.
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Зеленский показал фото с тренировки в администрации президента и мускулы

РЕН ТВ03:44

«Хоть гантели не украли». Зеленский показал, как тренируется

Вести.Ru04:45

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Известия04:39

Зеленский выложил фото во время тренировки в президентском спортзале

РБК04:54

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Газета.Ru05:41

Зеленский похвастался бицепсами и послал «привет» Порошенко

ФАН03:37

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

РИА Новости03:06
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Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество

Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Общество

Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Футбол

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Женщина с удаленной маткой едва не умерла от внематочной беременности

Как сообщили врачи, это третий подобный случай в мировой практике (из официально зарегистрированных), когда внематочная беременность происходит у женщины с удаленной маткой и приводит к таким ужасающим последствиям.
Обновлено в 05:45
Общество

Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом

Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Экономика

Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу

Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна

Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в юном возрасте

Обновлено в 01:34
Происшествия

Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться

Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Политика

Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400

Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду

Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Экономика

Holland & Barrett выходит на «Перекресток»

LetterOne Михаила Фридмана может запустить сеть в РФ Инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, купившая в 2017 году британскую сеть магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок.
Обновлено вчера в 18:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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