Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президентаГазета.Ru 05:41
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента. Рядом выполнял упражнения и глава его администрации Андрей Богдан.
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Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Женщина с удаленной маткой едва не умерла от внематочной беременности
Как сообщили врачи, это третий подобный случай в мировой практике (из официально зарегистрированных), когда внематочная беременность происходит у женщины с удаленной маткой и приводит к таким ужасающим последствиям.
Обновлено в 05:45
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Экономика
Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу
Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна
Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в юном возрасте
Обновлено в 01:34
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Политика
Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду
Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Экономика
Holland & Barrett выходит на «Перекресток»
LetterOne Михаила Фридмана может запустить сеть в РФ Инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, купившая в 2017 году британскую сеть магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок.
Обновлено вчера в 18:17