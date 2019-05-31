Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президентаГазета.Ru 05:41

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента. Рядом выполнял упражнения и глава его администрации Андрей Богдан.

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

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