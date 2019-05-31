Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президентаРИА Новости 03:06
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
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Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено в 02:16
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Песков заявил, что у РФ и Турции нет расхождений по ситуации в Идлибе
Расхождений во взглядах касательно действий в сирийском Идлибе у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Интернет
Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах
Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов
Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»
В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Технологии
В Подмосковье запустили сервис информирования о движении машин скорой помощи
Если обратившийся за помощью не может назвать адрес, его местонахождение система определит автоматически.
Обновлено в 07:47