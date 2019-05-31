Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президентаРИА Новости 03:06

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
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Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале

RT на русском07:00

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Газета.Ru05:41

«Хоть гантели не украли». Зеленский показал, как тренируется

Вести.Ru04:45

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Известия04:39

Зеленский выложил фото во время тренировки в президентском спортзале

РБК04:54

Зеленский похвастался бицепсами и послал «привет» Порошенко

ФАН03:37

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

РИА Новости03:06
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Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Обновлено в 02:16
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Песков заявил, что у РФ и Турции нет расхождений по ситуации в Идлибе

Расхождений во взглядах касательно действий в сирийском Идлибе у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Интернет

Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах

Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Политика

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Общество

Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна

Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу

"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов

Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
Политика

В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами

Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

Обновлено в 06:26
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»

В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Технологии

В Подмосковье запустили сервис информирования о движении машин скорой помощи

Если обратившийся за помощью не может назвать адрес, его местонахождение система определит автоматически.
Обновлено в 07:47
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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