Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполовИзвестия 22:48
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил, выступая в своем штабе в воскресенье, 21 апреля.
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Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
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У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
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В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
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Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры
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Бывший главный пристав Армении Погосян задержан в России
Главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян был задержан в Карелии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря специальной следственной службы Армении Марину Оганджанян.
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Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
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Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
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На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов
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Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
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Обновлено в 18:39
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
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«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
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Армия и оружие
В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
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Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Северная верфь отправила на ходовые испытания два корабля
21 апреля судостроительный завод "Северная верфь" отправил на заводские ходовые испытания сразу два корабля – головной корвет проекта 20385 "Гремящий" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко признал поражение на выборах
Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
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Диетолог назвала 3 основных правила лёгкого похудения
Отечественный эксперт в области диетологии Лора Филиппова назвала 3 основных правила в борьбе с избыточным весом.
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Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53