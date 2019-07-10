Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяРоссийская газета 07:54

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
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Чиновник-«разбойник» ответил выгнавшему его с совещания Зеленскому

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Зеленский назвал чиновника «разбойником» и выгнал с совещания

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Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Газета.Ru08:46

Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

ТАСС06:04
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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