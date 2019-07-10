Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяРоссийская газета 07:54
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
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