Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяРИА Новости 07:28
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель". На совещании в Борисполе (Киевская область) обсуждалась центральная районная больница. Зеленскому не понравились выкрики Годунка из зала.
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Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
Ученый подтвердил слова Путина о гибнущих червяках от ветряков
По словам российского лидера, от энергетики на возобновляемых источниках (ВИЭ) гибнут птицы, а черви вылезают из земли.
Обновлено в 12:50
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США
По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.
Обновлено в 02:24
Политика
Глобальная экономика и внешний долг США начинают беспокоить Федрезерв
"Вызывает обеспокоенность рост внешнего долга, который может ослабить инвестиции", — сказал Пауэлл.
Обновлено в 12:12
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасова стал новым героем на передаче «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе
Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
Обновлено в 03:23
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Общество
В энергосистеме Армении произошла авария
В энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру, сообщил в среду вице-премьер республики Тигран Авинян.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Авто
Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.
Обновлено в 11:24