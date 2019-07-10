Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяРИА Новости 07:28

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель". На совещании в Борисполе (Киевская область) обсуждалась центральная районная больница. Зеленскому не понравились выкрики Годунка из зала.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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В энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру, сообщил в среду вице-премьер республики Тигран Авинян.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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