Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяREGNUM 06:13

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда». Конфликт разгорелся вокруг состояния Бориспольской больницы.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зеленский назвал чиновника разбойником и выгнал с совещания

RT на русском06:51

Зеленский выгнал с совещания бывшего разбойника, ставшего депутатом

Росбалт06:31

Видео: Зеленский назвал чиновника разбойником и выгнал его с совещания

РЕН ТВ06:44

Зеленский выгнал чиновника-разбойника, использовав два языка и русское «Господи» - видео

Царьград06:37

Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя

Газета.Ru06:46

Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

ТАСС06:04

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

REGNUM06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Наука

Ученые разработали новый способ похудения

Обновлено в 03:55
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Авто

Названы топ-8 седанов с самым большим дорожным просветом

Лидером рейтинга стала российская модель Lada Vesta в модификации Cross, клиренс которой составляет рекордные для седана 203 миллиметра.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге открывается Международный военно-морской салон

Как сообщается, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будет представлен 21 корабль из состава ВМФ России.
Обновлено в 03:08
Общество

Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём

Обновлено в 00:23
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Обновлено в 02:15
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Кино

В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

Обновлено в 02:53
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье

Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются

Обновлено в 06:00
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол

В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 06:23
Музыка

Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.
Обновлено в 06:07
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Наука

«Роскосмос» показал беспилотный трактор

Обновлено в 05:10
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 06:41
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ

Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Видеоблогера Соколовского оштрафовали за пикет с плакатом про Путина

Обновлено в 06:00
Общество

Две трети россиян не получают оплату за сверхурочный труд

Эксперты добавляют, что доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось только среди официально трудоустроенных граждан, в то время как значительная часть наших соотечественников работает без оформления или на фрилансе.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Здоровье

Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году

Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Кино

Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное