Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета БорисполяREGNUM 06:13
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда». Конфликт разгорелся вокруг состояния Бориспольской больницы.
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Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Обновлено в 03:55
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Авто
Названы топ-8 седанов с самым большим дорожным просветом
Лидером рейтинга стала российская модель Lada Vesta в модификации Cross, клиренс которой составляет рекордные для седана 203 миллиметра.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге открывается Международный военно-морской салон
Как сообщается, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будет представлен 21 корабль из состава ВМФ России.
Обновлено в 03:08
Общество
Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём
Обновлено в 00:23
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Кино
В США скончался актер из фильма «Люди в черном»
Обновлено в 02:53
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Музыка
Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.
Обновлено в 06:07
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Наука
«Роскосмос» показал беспилотный трактор
Обновлено в 05:10
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 06:41
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ
Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Две трети россиян не получают оплату за сверхурочный труд
Эксперты добавляют, что доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось только среди официально трудоустроенных граждан, в то время как значительная часть наших соотечественников работает без оформления или на фрилансе.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году
Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09