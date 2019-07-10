Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсоветаREGNUM 06:07

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
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