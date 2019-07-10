Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойникомМосковский Комсомолец 07:00
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
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Авто
В Сети показали уникальную Lada «Сахара»
Обновлено в 14:36
Политика
Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии
Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.
Обновлено в 22:22
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено в 19:38
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Политика
«Роскосмос» предложил засекретить свои закупки
Госкорпорация «Роскосмос» предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Названа доза шоколада, которую можно съедать без вреда для здоровья
Медики рассказали, сколько в день можно есть шоколада без вреда для своего организма.
Обновлено в 22:52
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено в 20:57
Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили
Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено в 22:56
Общество
Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие
Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено в 22:28
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено в 02:31
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей
Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.
Обновлено в 04:13