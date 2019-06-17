Политика

Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»Рамблер вчера в 13:00

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».
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Зеленский поставил России условия для переговоров

Lenta.ruвчера в 13:40

Зеленский рассказал о подготовке встречи лидеров «нормандской четвертки»

Ведомостивчера в 13:07

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

РИА Новостивчера в 12:07

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Газета.Ruвчера в 14:45

Зеленский назвал условия для переговоров в «нормандском формате»

РБКвчера в 12:08

Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

RT на русскомвчера в 12:48

Зеленский обозначил шаги, необходимые для возвращения к работе нормандского формата

ТАССвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон

Зеленский продиктовал Путину условия по Донбассу

Вести.UZвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика

В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту

Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США

О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой

Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 02:05
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Больше всего сообщений о проблемах приходило от юзеров из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.
Обновлено в 02:08
Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Футбол

«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Политика

Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 05:04
Кино

Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»

Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Авто

Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4

Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Пожарные потушили возгорание на складе в Ростове-на-Дону

Обновлено в 01:32
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