Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»Рамблер вчера в 13:00
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика
В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту
Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США
О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган
Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией
На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 02:05
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло
Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp
Больше всего сообщений о проблемах приходило от юзеров из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 05:04
Кино
Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»
Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия
В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Авто
Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Пожарные потушили возгорание на складе в Ростове-на-Дону
Обновлено в 01:32