Политика
Вечерняя МоскваЗеленский выбрал премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
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Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
На балконе многоэтажного дома в Тюмени произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 08:22
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика
ТАСС: Сенцова этапировали в Москву для обмена с украинской стороной
Аргументы и Факты 04:09
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Здоровье
Врач назвала три самых полезных продукта осенью
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" назвала тыкву, сливу и грушу тремя самыми полезными плодами начала осени.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Российского пенсионера насмерть сбил туристический автобус в Болгарии
Отмечается, что 82-летнего мужчину сбил туристический автобус ночью, инцидент произошел в районе города Несебр.
РЕН ТВ 06:59
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие
«Силы тигра» переименовали и передали под командование армии Сирии
Элитные подразделения сирийской разведки ВВС «Силы тигра» переименованы и переданы под непосредственное руководство центрального командования армии.
News.ru 07:31
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Армия и оружие
Инженерные войска впервые протестировали сверхтяжелый паром
Телеканал 360° 09:42
Авто
В РФ вырос спрос на мощные автомобили
Автоновости дня 02:15
Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза 05:49
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Футбол
Юран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой»
Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Sport24.ru 07:34