Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗеленский выбрал премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
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В Раду внесена кандидатура на пост премьера Украины

Российская газета07:57

«Слуга народа» одобрила кандидата Зеленского на пост премьер-министра

Lenta.ru06:53

Фракция Порошенко не поддержит кандидатуру Гончарука на должность премьера

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Представитель Зеленского в правительстве назвал имя будущего премьера

RT на русском06:43

Зеленский выбрал премьера Украины

Газета.Ru06:13

Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра Украины

ТАСС06:11

«Слуга народа» официально объявила кандидатуру премьер-министра Украины

REGNUM04:59
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Политика

Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
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Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

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Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки

Lenta.ru вчера в 13:00
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Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле

На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
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ТАСС: Сенцова этапировали в Москву для обмена с украинской стороной

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На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
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В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
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Отмечается, что 82-летнего мужчину сбил туристический автобус ночью, инцидент произошел в районе города Несебр.
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

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«Силы тигра» переименовали и передали под командование армии Сирии

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Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
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Юран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Браги» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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