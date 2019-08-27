Политика
BFM.ruЗеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».
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Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Шоу-бизнес
Старший сын Галины Юдашкиной получил травму руки в Гонконге
Галина Юдашкина с семьей в Гонконге Вчера Валентин и Марина Юдашкины действительно прилетели в Гонконг к дочери и внукам.
Вокруг ТВ 07:37
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз премии MTV Video Music Awards
Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.
Говорит Москва 02:29
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
Дни24 03:59
Кино
Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Джессика МакНэми и Джош Лоусон сыграют Соню Блейд и Кано в экранизации серии игр Mortal Kombat.
Культуромания 03:15
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Политика
Патрушев встревожен планами США по размещению ракет в АТР
Патрушев выразил негодование планами руководства Соединенных Штатов Америки по размещению ракет в АТР, сообщили в Совбезе РФ во вторник, 27 августа.
iReactor 07:17
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов добавил, что Медведева будет выступать в роли официального посла олимпийской команды России на Играх в Токио с сегодняшнего дня и на протяжении ближайшего года.
РБК 04:34
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Футбол
«Барселона» хочет оформить трансфер Неймара сегодня
Бразильский журналист Марсело Бечлер утверждает, что «Барселона» и ПСЖ сегодня проведут очередные переговоры о трансфере форварда парижского клуба Неймара.
Soccer.ru 06:19
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.
News.ru 07:01
Экономика
ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Экономика
Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал слухи о раке у Анастасии Заворотнюк
Анастасия пока не спешит комментировать слухи о своем смертельном заболевании, однако ее коллега и бывший любовник, актер Сергей Жигунов, согласился поговорить с журналистами на эту тему.
Bimru.ru 03:27
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Транспорт
Собянин уточнил, что метро до Троицка разгрузит оранжевую ветку
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом на своем сайте и отметил, что существенные изменения заметят пассажиры оранжевой ветки метро.
Национальная служба новостей 06:46