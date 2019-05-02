Политика

Зеленский выбрал главу своей администрацииГазета.Ru вчера в 18:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
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Зеленский определился с главой своей администрации

РБКвчера в 23:47

Зеленский выбрал главу своей администрации

Газета.Ruвчера в 18:44

Зеленский выбрал главу своей администрации

Известиявчера в 22:30

Зеленский выбрал главу своей администрации

Телеканал 360°вчера в 20:58

Зеленский определил, кто станет главой его администрации

Московский Комсомолецвчера в 19:31

Зеленский определился с главой своей администрации

RT на русскомвчера в 19:16

Зеленский выбрал главу администрации

РИА Новостивчера в 22:40
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Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
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70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов

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Обновлено вчера в 11:17
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Обновлено вчера в 20:35
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Обновлено вчера в 11:23
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В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов

Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено вчера в 21:15
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Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м

Обновлено вчера в 23:22
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Обновлено вчера в 11:35
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Минздрав выступил с предложением запретить ВИЧ-отрицание

Минздрав подготовил законопроект, запрещающий распространять информацию с призывами к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 30 апреля в 15:44
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
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Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
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Обновлено вчера в 02:05
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

Обновлено вчера в 17:47
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Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
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«Хор Турецкого» приехал в Рим с «Песнями Победы»

Напомним, что «Хор Турецкого» уже приезжал в Италию, однако впервые выступал в Риме.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
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Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
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Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
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Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
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Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
Обновлено вчера в 23:01
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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