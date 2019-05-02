Политика

Зеленский выбрал главу администрацииГазета.Ru 02:12

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации. Об этом эфире программы "Комментарии" рассказал доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
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Зеленский выбрал главу своей администрации

Газета.Ru03:42

Зеленский выбрал главу своей администрации

Известиявчера в 22:30

Зеленский определился с главой своей администрации

РБКвчера в 23:47

Зеленский определился с главой администрации

РИА Новостивчера в 22:40

Зеленский назначил главу своей администрации

Вести.Ru00:51

Зеленский выбрал главу своей администрации

Телеканал 360°вчера в 20:58

Зеленский определился с главой своей администрации

RT на русскомвчера в 19:16
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Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Наука

Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»

Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика

Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму

Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

Обновлено в 04:07
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Хоккей

Потапов стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 03:53
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Космос

Получена первая в мире «фотография бога»

От чего все сторонники уфологии прозвали снимок – «фотографией бога».
Обновлено 30 апреля в 13:59
Политика

Правительство Испании осознало ошибочность признания Гуайдо

Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что испанское правительство признает ошибочность признания оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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