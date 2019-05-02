Политика
Зеленский выбрал главу администрацииГазета.Ru 02:12
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации. Об этом эфире программы "Комментарии" рассказал доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
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Армия и оружие
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Наука
Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму
Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Хоккей
Потапов стал игроком «Авангарда»
Обновлено в 03:53
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной
В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Получена первая в мире «фотография бога»
От чего все сторонники уфологии прозвали снимок – «фотографией бога».
Обновлено 30 апреля в 13:59
Политика
Правительство Испании осознало ошибочность признания Гуайдо
Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас заявил, что испанское правительство признает ошибочность признания оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:27