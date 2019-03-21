Политика
Зеленский вступился за русский язык на УкраинеНародные новости вчера в 18:42
Артист и кандидат в президент Украины Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал политиков перестать притеснять его. Об этом 21 марта сообщило информационное агентство Украинские новости.
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Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
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В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
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Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
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Тереза Мэй ужинала в одиночестве на саммите ЕС
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Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
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