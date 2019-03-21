Политика

Зеленский вступился за русский язык на УкраинеНародные новости вчера в 18:42

Артист и кандидат в президент Украины Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал политиков перестать притеснять его. Об этом 21 марта сообщило информационное агентство Украинские новости.
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Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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