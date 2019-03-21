Зеленский вступился за русский язык на УкраинеНародные новости вчера в 18:42

Артист и кандидат в президент Украины Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал политиков перестать притеснять его. Об этом 21 марта сообщило информационное агентство Украинские новости.

Зеленский вступился за русский язык на Украине

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