Политика

Зеленский принес присягу и стал новым президентом УкраиныНакануне.Ru 03:29

Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Церемония инаугурации еще продолжается, но официально Зеленский уже стал шестым президентом Украины.
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Зеленский принес присягу украинскому народу

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В Верховной раде состоялась церемония инаугурации нового президента Украины

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