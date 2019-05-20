Политика
Зеленский принес присягу и стал новым президентом УкраиныНакануне.Ru 03:29
Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Церемония инаугурации еще продолжается, но официально Зеленский уже стал шестым президентом Украины.
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Политика
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