Политика
Зеленский принес присягу президента УкраиныИА Крыминформ 03:25
Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на заседании Верховной рады. Официальные результаты выборов перед этим объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
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Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Общество
В этом году в России меняются правила сдачи ЕГЭ
Музаев рассказал, что регионы будут получать по защищенным каналам зашифрованные файлы.
Обновлено в 04:54
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Политика
Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Кино
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
Трамп намекнул на кибератаку США против России
Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
Обновлено в 04:36
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 07:15
Авто
В России растет спрос на автомобили с пробегом
Обновлено в 07:57
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Общество
С завода Ford в Набережных Челнах уволены более 250 работников
С завода Ford Sollers в Набережных Челнах по соглашению сторон уволены 266 человек, заявила на заседании мэрии директор городского центра занятости населения Татьяна Быданова.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В Сочи обсудят применение законодательства о гособоронзаказе
Круглые столы со специалистами по закупкам и контрактации Минобороны РФ, «Роскосмоса» и МЧС России будут посвящены сложным аспектам применения законодательства, практическим вопросам подготовки технического задания, порядку рассмотрения заявок участников закупок, разбору вопросов представителей предприятий ОПК.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено 18 мая в 04:23
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Здоровье
В Михайловке работает единая клинико-диагностическая лаборатория
В лаборатории проводят анализы по 93 наименованиям по разделам: гематология, иммунохимия, коагулология и биохимия.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17