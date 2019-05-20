Политика

Зеленский принес присягу президента УкраиныИА Крыминформ 03:25

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на заседании Верховной рады. Официальные результаты выборов перед этим объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
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Владимир Зеленский в должность президента Украины и распустил Раду

Газета.Ru05:39

Зеленский вступил в должность президента Украины

Интерфакс03:24

РБК покажет инаугурацию Зеленского с переводом на русский

РБК00:00

Зеленский вступил в должность президента Украины

РИА Новости03:22

Владимир Зеленский стал президентом Украины

ТАСС03:21

Зеленский официально стал президентом Украины

Национальная служба новостей03:28

Зеленский принес присягу украинскому народу

Lenta.ru03:23
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Общество

В этом году в России меняются правила сдачи ЕГЭ

Музаев рассказал, что регионы будут получать по защищенным каналам зашифрованные файлы.
Обновлено в 04:54
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Политика

Песков прокомментировал «российский скандал» в Австрии

Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Кино

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Загитова грозит наказание за вождение без прав

Обновлено вчера в 11:09
Музыка

Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Трамп намекнул на кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
Обновлено в 04:36
Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 07:15
Авто

В России растет спрос на автомобили с пробегом

Обновлено в 07:57
Футбол

Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына

Обновлено в 05:40
Общество

С завода Ford в Набережных Челнах уволены более 250 работников

С завода Ford Sollers в Набережных Челнах по соглашению сторон уволены 266 человек, заявила на заседании мэрии директор городского центра занятости населения Татьяна Быданова.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

В Сочи обсудят применение законодательства о гособоронзаказе

Круглые столы со специалистами по закупкам и контрактации Минобороны РФ, «Роскосмоса» и МЧС России будут посвящены сложным аспектам применения законодательства, практическим вопросам подготовки технического задания, порядку рассмотрения заявок участников закупок, разбору вопросов представителей предприятий ОПК.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено 18 мая в 04:23
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Здоровье

В Михайловке работает единая клинико-диагностическая лаборатория

В лаборатории проводят анализы по 93 наименованиям по разделам: гематология, иммунохимия, коагулология и биохимия.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
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