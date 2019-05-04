Зеленский встретится с главами фракций в РадеПолитика Сегодня 06:36

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателями фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление главы парламентской фракции «Самопомич» Олега Березюка. По словам политика, мероприятие стартует в стенах Рады в 15.00.

Зеленский встретится с главами фракций в Раде

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