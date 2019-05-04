Политика
Зеленский встретится с главами фракций в РадеПолитика Сегодня 06:36
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателями фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление главы парламентской фракции «Самопомич» Олега Березюка. По словам политика, мероприятие стартует в стенах Рады в 15.00.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру
«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Космос
SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.
Обновлено в 05:43
Футбол
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
Обновлено в 15:58
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Происшествия
На западе Москвы обрушился башенный кран
На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе
Катя Жужа сыграла свадьбу с молодым бойфрендом Артемом Маркеловым.
Обновлено в 17:00
Политика
Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56