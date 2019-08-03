Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябреRT на русском 08:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
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Политика
Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси
Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции
В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
Обновлено в 04:49
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Подтверждена польза творога в борьбе с раковыми заболеваниями
Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Муцениеце припомнила, из-за чего они ссорятся с Прилучным
Муцениеце призналась, как и другие супружеские пары они часто ссорятся: в основном из-за того, что Прилучный считает ее карьеристкой.
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента
В конце июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
Обновлено в 00:44
Авто
В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ 2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола
В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Общество
Более 700 тыс. человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ
К середине дня субботы, 3 августа, ВДНХ посетили 300 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 10:54