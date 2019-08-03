Политика

Зеленский встретится с Трампом в сентябреRT на русском 08:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
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Зеленский понадеялся на встречу с Трампом в сентябре

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Газета.Ru09:46

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Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Взгляд.ру09:09

Зеленский едет к Трампу в сентябре

Московский Комсомолец09:20

Зеленский встретится с Трампом в сентябре

RT на русском08:55

Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в сентябре

News.ru08:46
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Политика

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Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
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Instagram и WhatsApp переименуют

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В челябинском контактном зоопарке убили половину животных

Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
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МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Обновлено в 11:06
Политика

Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
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Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
Обновлено в 04:49
Политика

Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
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На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)

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Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»

Обновлено в 10:36
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
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Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.
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Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
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«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду

Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
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Обновлено вчера в 12:01
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Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»

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Стала известна зарплата Зеленского на посту президента

В конце июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
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В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ 2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
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В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
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Самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах Сибири

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Более 700 тыс. человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ

К середине дня субботы, 3 августа, ВДНХ посетили 300 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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