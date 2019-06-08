Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и виномРЕН ТВ 05:16

Отмечается, что Зеленский неформально встретился с сотрудниками СМИ в резиденции "Залесье". Он угостил журналистов шаурмой, фруктами и вином.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

RT на русском04:19

Зеленский собрал журналистов на неофициальный разговор

Телеканал 360°05:44

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

РИА Новости05:14

Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами

Московский Комсомолец04:37

Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну

Вести.Ru06:10

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Газета.Ru03:02

Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу

Говорит Москва04:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 05:58
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Обновлено в 04:19
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле

Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
Обновлено в 02:44
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Экономика

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей

Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Армия и оружие

Украинские военные пошли против Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде

Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Общество

Минтруд заявил о росте зарплат соцработников

В Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000.
Обновлено в 00:09
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава на одной ТВ-рекламе зарабатывает почти 2 млн рублей

В агентстве «Телепрограмме» рассказали, что за рекламный ролик, который затем будет в течение трех месяцев жить на телевидении, Екатерине Варнаве с учетом налогов платят 1,7 миллиона рублей.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Футбол

Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное