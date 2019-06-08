Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и виномРЕН ТВ 05:16

Отмечается, что Зеленский неформально встретился с сотрудниками СМИ в резиденции "Залесье". Он угостил журналистов шаурмой, фруктами и вином.

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Происшествия Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Футбол Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Спорт В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019 Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Экономика Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Армия и оружие Украинские военные пошли против Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.

Здоровье Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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Шоу-бизнес Екатерина Варнава на одной ТВ-рекламе зарабатывает почти 2 млн рублей В агентстве «Телепрограмме» рассказали, что за рекламный ролик, который затем будет в течение трех месяцев жить на телевидении, Екатерине Варнаве с учетом налогов платят 1,7 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.