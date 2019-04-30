Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ ЕпифаниемТАСС вчера в 13:13
Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook.
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Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
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Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт
В ГИБДД появятся «черные списки» водителей
В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочь Полины Гагариной начала ругаться матом
Двухлетняя наследница бьется в истериках и ругается матом.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Хоккей
«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 07:38