Зеленский встретился с главой ПЦУ ЕпифаниемТАСС вчера в 13:13

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook.

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.

Политика Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным «Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 мая С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.

Здоровье Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.

Здоровье Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.

Политика ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.

Общество Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.

Политика Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Общество Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Политика Зеленский встретился с главой УПЦ МП Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Политика Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.

Экономика Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Армия и оружие Москва указала Вашингтону на общего врага России и США Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.

Политика На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».

Спорт Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.