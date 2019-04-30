Зеленский встретился с митрополитом ПЦУВзгляд.ру 09:53

Избранный президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с предстоятелем так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Диалог проходит в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, передает УНИАН. О встрече с Зеленским Епифаний сообщил в Twitter.

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