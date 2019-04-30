Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ ЕпифаниемИзвестия 09:13

Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook 30 апреля. Переговоры проходят в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
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Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

ТАСС13:13

Кадровый расклад. Кто может попасть под зачистку Зеленского

Life.ru03:45

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

RT на русском09:21

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Известия09:13

Зеленский приехал на встречу с главой Православной церкви Украины

Интерфакс09:09

Зеленский встретился с главой ПЦУ

Газета.Ru08:47

Зеленский приехал к главе ПЦУ

News.ru09:36
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусное мясо для шашлыка

Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать мясо для мангально-гастрономических утех, чтобы отдых не омрачился болями в животе или разочарованием во вкусе.
Обновлено в 01:33
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Политика

Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 26

Обновлено в 14:57
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Названы самые популярные в мире смартфоны по итогам 2018 года

Рейтинг опубликовали аналитики Counterpoint Research, которые привели данные по самым востребованным смартфонам за прошлый год.
Обновлено в 11:34
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Технологии

Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:27
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Общество

Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца

Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Обновлено в 13:46
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Экономика

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб.
Обновлено в 09:25
Общество

РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные

Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Кино

Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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