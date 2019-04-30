Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ ЕпифаниемИзвестия 09:13

Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook 30 апреля. Переговоры проходят в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
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Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Известия09:13

Зеленский приехал к главе ПЦУ

News.ru09:36

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

RT на русском09:21

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

ТАСС13:13

Зеленский приехал на встречу с главой Православной церкви Украины

Интерфакс09:09

Зеленский встретился с главой ПЦУ

Газета.Ru08:47

Кадровый расклад. Кто может попасть под зачистку Зеленского

Life.ru03:45
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Украинский политик
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