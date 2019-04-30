Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ ЕпифаниемИзвестия 09:13
Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook 30 апреля. Переговоры проходят в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
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Здоровье
Производитель отзывает 200 серий препарата для лечения ВИЧ
Каждую отозванную партию обещают заменить на новую за счет «Фармасинтеза».
Обновлено в 12:40
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Общество
Китайский город Хулун-Буир накрыла песчаная буря
Мощная песчаная буря сегодня накрыла город в китайской провинции "внутренняя Монголия", передает ОТР.
Обновлено в 09:39
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Общество
ГИБДД разрабатывает новый способ лишения «прав»
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров рассказал о планах Госавтоинспекции ужесточить порядки в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Оползень в Боливии повредил жилые дома
Обновлено в 18:38
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия
Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
Обновлено в 03:51
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Гуаньча (Китай): говорят, что места, где используются напольные унитазы должны кануть в лету – как бы не так! (Гуаньча)
Сато Маньчунь, специалист, занимающийся туалетами, опубликовал в своем аккаунте в Твиттере данные по использованию напольных унитазов в Японии: почти 20% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет не будут использовать напольные унитазы, кроме того, в большинстве своем молодое поколение даже не знает, что это такое.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Общество
В Японии началась церемония интронизации нового императора
Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено в 21:39
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Космос
Аномалия в центре Млечного Пути удивила ученых
Избыток диффузного гамма-излучения в центре Млечного Пути нельзя объяснить деятельностью пульсаров, выяснили астрономы Массачусетского технологического института в США.
Обновлено в 12:21
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Общество
Названа причина закрытия театра «У Никитских ворот»
В театре "У Никитских ворот" объяснили, почему учреждение было опечатано судебными приставами.
Обновлено в 15:25
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08