Политика
Зеленский встретился с ВолкеромLenta.ru 08:22
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщается на сайте президента страны. На встрече также присутствовал представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд.
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с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.Взгляд.ру07:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию
Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.
Обновлено в 05:11
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
Обновлено в 14:07
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 01:24
Происшествия
Дерево упало на женщину с коляской в Москве
Обновлено в 11:50
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Олимпийскую легкоатлетку поймали с 50 кг наркотиков
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы
В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Обновлено вчера в 10:41
Авто
Haval F7 с автографом Путина увезли в Китай
Обновлено в 07:17
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.
Обновлено в 14:55