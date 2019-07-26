с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщается на сайте президента страны. На встрече также присутствовал представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Политика Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.

Футбол Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

Политика Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Происшествия Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара» Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.

Происшествия На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.

Авто В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.

Политика Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Политика Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73% Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Политика В предвыборном штабе Яшина проходят обыски Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.

Спорт ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020 Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.