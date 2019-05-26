Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмыLenta.ru 10:29

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом». Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

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