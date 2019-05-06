Зеленский временно вышел из бизнесаLenta.ru 06:46

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир в интервью изданию «The Бабель». По его словам, политик передал другим компаньонам «какое-то право голоса, влияние».

Происшествия Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Шоу-бизнес Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Шоу-бизнес Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.

Армия и оружие Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Футбол Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Политика Лавров рассказал о разговоре с Помпео Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".

Политика Макрон: Совет Европы нуждается в России Франция выступает за то, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Происшествия В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.

Кино Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.