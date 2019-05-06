Политика

Зеленский временно вышел из бизнесаLenta.ru 06:46

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир в интервью изданию «The Бабель». По его словам, политик передал другим компаньонам «какое-то право голоса, влияние».
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Партнер Зеленского сообщил о его выходе из бизнеса

РБК07:50

Зеленский ушел из бизнеса на время президентства

Комсомольская правда07:03

Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

Взгляд.ру05:08

Партнер Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

ТАСС05:50

Владимир Зеленский вышел из бизнеса

Московский Комсомолец05:12

Зеленский вышел из бизнеса на пятилетку

Вести.Ru05:12

Зеленский временно вышел из бизнеса

Lenta.ru06:46
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Авто

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено в 08:18
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях

Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.
Обновлено в 07:53
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено в 12:54
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой

Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:28
Футбол

Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.
Обновлено в 13:36
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Политика

Макрон: Совет Европы нуждается в России

Франция выступает за то, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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