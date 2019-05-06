Политика
Зеленский временно вышел из бизнесаLenta.ru 06:46
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир в интервью изданию «The Бабель». По его словам, политик передал другим компаньонам «какое-то право голоса, влияние».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях
Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.
Обновлено в 07:53
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой
Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 13:40
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.
Обновлено в 13:36
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Политика
Макрон: Совет Европы нуждается в России
Франция выступает за то, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16