Политика

Зеленский временно вышел из бизнесаLenta.ru 06:46

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир в интервью изданию «The Бабель». По его словам, политик передал другим компаньонам «какое-то право голоса, влияние».
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Партнер Зеленского сообщил о его выходе из бизнеса

РБК07:50

Зеленский вышел из бизнеса на пятилетку

Вести.Ru05:12

Зеленский временно вышел из бизнеса

Lenta.ru06:46

Партнер Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

ТАСС05:50

Владимир Зеленский вышел из бизнеса

Московский Комсомолец05:12

Зеленский ушел из бизнеса на время президентства

Комсомольская правда07:03

Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

Взгляд.ру05:08
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Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Гаджеты

Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес», или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Шереметьеве пообещали найти посмеявшихся над крушением Superjet сотрудников

Руководство аэропорта Шереметьево намерено установить личности сотрудников, посмеявшихся над трагедией на борту лайнера Superjet 100.
Обновлено в 07:51
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже

В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Политика

Луценко не хочет уходить в отставку после инаугурации Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытается удержаться за свой пост и выражает готовность всячески помогать избранному президенту страны Владимиру Зеленскому, который ещё до победы на выборах пообещал уволить его В кулуарах Киевского еврейского форума глава ведомства признался, что не любит свою должность и ему трудно на ней работать.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей

По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Общество

Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Наева потеснили с поста командующего карательной операции

Напомним, что Сергей Наев на пост командующего «ООС» был назначен Петром Порошенко в марте прошлого года.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Отец Леонида Агутина перенес операцию на легких в Израиле

Сын лично отвез родителя в Израиль, где квалифицированные специалисты в срочном порядке провели ему операцию.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в город Денпасар на острове Бали и столицу Шри-Ланки Коломбо, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет.
Обновлено в 07:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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