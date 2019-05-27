Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил ДонбассКоммерсантъ вчера в 14:47
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Похитителя святых мощей отправили на принудительное лечение
В Кургане 40-летнего похитителя святых мощей отправят на принудительное лечение: человек в здравом уме вряд ли решился бы на такое.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Наука
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Экономика
Комиссия кабмина одобрила проект об обнулении налога на прибыль для региональных музеев
Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, обнуляющий налог на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество
В США анаконда произвела потомство без самца
Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Подушки из будущего
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено вчера в 13:30