Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил ДонбассКоммерсантъ вчера в 14:47

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Зеленскому показали быт украинских военных в Донбассе

REGNUM00:48

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

РИА Новостивчера в 21:13

Владимир Зеленский впервые побывал в Донбассе в качестве президента

Говорит Москвавчера в 13:29

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Коммерсантъвчера в 14:47

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Газета.Ruвчера в 15:36

Зеленский совершил первую поездку к линии соприкосновения в Донбассе

ТАССвчера в 13:32

Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государства

RT на русскомвчера в 16:56
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Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Похитителя святых мощей отправили на принудительное лечение

В Кургане 40-летнего похитителя святых мощей отправят на принудительное лечение: человек в здравом уме вряд ли решился бы на такое.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Наука

Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости

Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Экономика

Комиссия кабмина одобрила проект об обнулении налога на прибыль для региональных музеев

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, обнуляющий налог на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество

В США анаконда произвела потомство без самца

Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Подушки из будущего

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»

Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено вчера в 13:30
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