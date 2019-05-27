Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил ДонбассКоммерсантъ вчера в 14:47
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено вчера в 14:21
Транспорт
Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Буянивший в самолете из-за отказа попасть в бизнес-класс житель Приморья отправлен на лечение
Суд в Приморье назначил шесть месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолета устроил погром из-за отказа пересадить его из "эконома" в "бизнес-класс".
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
РСА разъяснил практику тарифообразования в ОСАГО
Российский союз автостраховщиков отмечает преобладающий тренд на снижение средних цен на ОСАГО, заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Общество
Бизнесмен Стерлигов предложил казнить участников БДСМ-выпускного
Обновлено вчера в 14:11
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Космос
Молния ударила в ракету-носитель «Союз» во время старта
На космодроме Плесецк в ракету-носитель «Союз 2.16» во время старта ударила молния.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25