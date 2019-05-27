Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил ДонбассКоммерсантъ вчера в 14:47

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Коммерсантъвчера в 14:47

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

РИА Новостивчера в 21:13

Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государства

RT на русскомвчера в 16:56

Зеленскому показали быт украинских военных в Донбассе

REGNUM00:48

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Газета.Ruвчера в 15:36

Зеленский совершил первую поездку к линии соприкосновения в Донбассе

ТАССвчера в 13:32

Владимир Зеленский впервые побывал в Донбассе в качестве президента

Говорит Москвавчера в 13:29
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Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено вчера в 14:21
Транспорт

Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Буянивший в самолете из-за отказа попасть в бизнес-класс житель Приморья отправлен на лечение

Суд в Приморье назначил шесть месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолета устроил погром из-за отказа пересадить его из "эконома" в "бизнес-класс".
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Экономика

РСА разъяснил практику тарифообразования в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков отмечает преобладающий тренд на снижение средних цен на ОСАГО, заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Общество

Бизнесмен Стерлигов предложил казнить участников БДСМ-выпускного

Обновлено вчера в 14:11
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Космос

Молния ударила в ракету-носитель «Союз» во время старта

На космодроме Плесецк в ракету-носитель «Союз 2.16» во время старта ударила молния.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
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