Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Зеленский о встрече с Путиным: «Корона с головы не спадёт»

News.ru12:38

Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным

РИА Новости14:07

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Известия13:31

Зеленский раскрыл содержание разговора с Путиным

Московский Комсомолец12:46

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК14:35

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Lenta.ru12:21

Зеленский про разговор с Путиным: «корона с головы не спадет»

Газета.Ru12:11
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе Бабурина в «Ростов»

Российский голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
Обновлено в 12:45
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов

Обновлено в 13:38
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено в 13:54
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова

Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.
Обновлено в 06:53
Общество

Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД

Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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