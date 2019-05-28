Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента УкраиныREGNUM вчера в 13:19

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба президента Украины. Зеленский провел осмотр позиций украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье.

Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

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