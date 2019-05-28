Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента УкраиныREGNUM вчера в 13:19
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба президента Украины. Зеленский провел осмотр позиций украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье.
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Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Авто
Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах
Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах.
Обновлено в 15:31
Футбол
Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии»
Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо
По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 17:38
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал
Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность
Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено в 08:51
Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Экология
The Unearthed (Великобритания): разрушительные природные пожары в России (Unearthed)
Как проводились расчеты Ежегодно из-за природных пожаров Россия теряет в среднем 2 миллиона гектаров леса.
Обновлено в 11:42
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49