Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президентИзвестия вчера в 13:52
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая. Глава государства осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах.
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Футбол
Максим Калиниченко: «Восемь легионеров? А остальных куда девать?»
Семак просто присматривался: кто ему поможет, а кто — нет. А затем были сделаны точечные усиления, — сказал Калиниченко в эфире "Матч ТВ".
Обновлено в 12:39
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Музыка
Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
Обновлено в 12:29
Политика
Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины
Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
Обновлено в 12:30
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
Экономика
РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ
Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Общество
Конституционный суд проверил закон о митингах
Нарушителями закона являются органы власти, использующие такое требование для «квазиотказа» в согласовании мероприятия, и суды, признающие законным такой отказ, заявил представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Новые правила ОМС вступили в силу с 28 мая
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, новые правила обязательного медицинского страхования предусматривают контроль страховых медорганизаций за соблюдением прав застрахованных и взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены
Обновлено в 12:28
Политика
Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной
По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Экономика
Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов
Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено в 08:41
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Музыка
Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении
Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Украина вывела свой флот в Азовское море – кадры
28 мая украинские военные провели учения в Азовском море.
Обновлено в 11:15
Политика
Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ
Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 12:51