Политика
Зеленский посетил границу с КрымомГазета.Ru 12:18
Отмечается, что глава Украины посетил КПП "Чонгар". Зеленский поговорил с гражданами, направляющимися в Крым. Это первый визит главы государства на границу с Крымом с 2014 года.
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Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Космос
Массивный астероид обнаружен на солнечной орбите
Ученые обнаружили астероид на орбите Солнца, который пролетает мимо этой звезды каждые 151 день - это самая короткая орбита для любого космического астероида.
Обновлено 10 июля в 11:10
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Футбол
Маркус Берг стал игроком «Краснодара»
Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".
Обновлено в 08:25
Политика
Украина начала транспортировку американской нефти
Обновлено в 13:31
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В рамках морского салона в Петербурге состоялась парусная регата
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялось открытие девятого Международного военно-морского салона.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:37
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Космос
Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал состоявшийся в субботу запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:01
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Авто
Начались продажи аналога Lexus NX от Great Wall
Компания Great Wall объявила старт продаж роскошной модификации кроссовера WEY VV6, который позиционируется, как прямой конкурент японского Lexus NX.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
Обновлено в 12:30
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ
"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Футбол
Анюков: «Я не завершал карьеру футболиста»
Обновлено в 13:05