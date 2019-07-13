Политика

Зеленский посетил границу с КрымомГазета.Ru 12:18

Отмечается, что глава Украины посетил КПП "Чонгар". Зеленский поговорил с гражданами, направляющимися в Крым. Это первый визит главы государства на границу с Крымом с 2014 года.
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Зеленский посетил границу с Крымом

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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

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Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

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Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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