с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области.

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

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