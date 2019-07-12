Политика
Зеленский провел совещание на границе с КрымомLenta.ru 14:19
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить обустройство контрольно–пропускных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на границе с Крымом к концу года.Коммерсантъ18:09
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