Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президентаРИА Новости 13:22

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции» Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети» Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.

Происшествия Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.

Общество Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Космос NASA опубликовало изображение галактики Мессье 90 Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось с пользователями сети уникальным изображением галактики Мессье 90, полученным благодаря телескопу «Хаббл».

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Экономика В Челябинской области планируется создать министерство промышленности Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Происшествия Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Комбаровым Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Общество На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Авто Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq 35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.

Армия и оружие Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.

Экономика Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.