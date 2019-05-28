Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президентаРИА Новости вчера в 13:22
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Читать в источнике
Оценить379
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Музыка
Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину
Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
NYT: основатель Human Rights Watch умер в США в возрасте 96 лет
Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Политика
Дискриминация российских судов, аресты: На Украине пригрозили Москве «жёстким ударом» за Керчь
Сама же Гудкова на страницах издания "Обозреватель" пригрозила Москве "жёстким ударом" за "демарш Кремля" против Международного трибунала.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Общество
Бизнес-омбудсмен предложил легализовать в России «котокафе»
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав потребителей Борис Титов предложил официально разрешить в России так называемые «котокафе» — заведения, где посетители могут перекусить и одновременно пообщаться с кошками.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Футбол
Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года
«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Авто
Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%
По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат
Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
Обновлено в 04:41
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского
Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Хоккей
Сборная России по хоккею сыграет с США и Финляндией на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила составы групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).
Обновлено в 05:26
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Музыка
Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Политика
Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа
Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник, 28 мая проведет переговоры с главой Таджикистана.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки
Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели
Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25