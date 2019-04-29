Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборовKazanfirst.ru 28 апреля в 14:59
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение. Причиной этому стало желание предоставлять в скором времени гражданам Украины гражданство России в упрощенном порядке.
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Зеленский ответил на заявление Путина о российском гражданстве для украинцев
Коммерсантъ27 апреля в 17:01
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Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП
Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Интернет
Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда
Игровой сервис Steam преодолел важную отметку — количество зарегистрированных аккаунтов достигло одного миллиарда.
Обновлено в 10:17
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»
Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
«Яндекс» подготовил две новые версии своей смарт-колонки к презентации
Компания «Яндекс» подготовила две новые версии своей смарт-колонки «Яндекс.Станция» к публичной презентации.
Обновлено в 14:11
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Спорт
ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Политика
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме
На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего помощника
Избранный на должность президента Украины Владимир Зеленский объявил конкурс для поиска помощника.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире
Обновлено в 13:11
Экономика
Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год
Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Авто
Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID
Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
Обновлено в 03:53
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Наука
В Майами строят парковку для летающего автомобиля
Обновлено вчера в 12:59