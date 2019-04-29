Зеленский впервые обратился к Путину после выборовKazanfirst.ru 28 апреля в 14:59

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение. Причиной этому стало желание предоставлять в скором времени гражданам Украины гражданство России в упрощенном порядке.

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

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