Зеленский обратился к Путину по вопросу паспортов РФ для украинцевГазета.Ru 28 апреля в 05:01

Идея президента России Владимира Путина об упрощенной схеме получения паспортов РФ украинцами не найдет широкого отклика - спрогнозировал избранный президент Украины Владимир Зеленский. При этом он указал, что Киев сам готов предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам.

Зеленский обратился к Путину по вопросу паспортов РФ для украинцев

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