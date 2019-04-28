Политика
Зеленский обратился к Путину по вопросу паспортов РФ для украинцевГазета.Ru 28 апреля в 05:01
Идея президента России Владимира Путина об упрощенной схеме получения паспортов РФ украинцами не найдет широкого отклика - спрогнозировал избранный президент Украины Владимир Зеленский. При этом он указал, что Киев сам готов предоставлять по упрощенной схеме гражданство россиянам.
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