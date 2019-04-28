Зеленский ответил на заявление Путина о российских паспортахПолит.ру 28 апреля в 02:35

Шоумен Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, прокомментировал в своем Facebook заявление российского лидера Владимира Путина о гражданстве РФ.

Зеленский ответил на заявление Путина о российских паспортах

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